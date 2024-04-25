Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, AK Parti'de geleceğin parlayan yıldızlarından biri olan, İBB grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'ı köşesinde kaleme alarak övgüler yağdırdı.

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Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''

AK Parti Pendik siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, Pendik'te AK Parti kadrolarında başarılı bir şekilde çok önemli görevlerde bulunan ve iki dönemdir de Pendik Belediye meclis üyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde, meclis üyesi ve aynı zamanda iki dönemdir AK Parti İBB grup sözcülüğünü başarıyla yerine getiren Murat Türkyılmaz'a ülkemizin önemli köşe yazarlarından Hürriyet yazarı ve CNN Türk program yapımcısı Ahmet Hakan Coşkun, köşesinden övgüler yağdırdı.

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"MURAT TÜRKYILMAZA BİRAZ DİKKAT EDLİM"

Ahmet Hakan, köşe yazısında "Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim" başlıklı yazısında övgülerle bahsederek, üslubu, kendisini ifade etme gücü ve sakinliğinden bahsederek Türkyılmaz'ın AK Parti siyasetinin ileriki yıllarda parlayan yıldızlarından biri olarak çok önemli yerlere geleceğini ima etti.

İşte Ahmet Hakan'ın Murat Türkyılmaz ile ilgili o köşe yazısı

MURAT TÜRKYILMAZ’A BİRAZ DİKKAT EDELİM

AK Parti’nin İBB’deki Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın İBB Meclisi’ndeki bir konuşmasını dinledim.

*

İzlenimlerimi aktarıyorum:

*

- Üslubu çok düzgün, kendisini ifade etme gücü şahane.

- Moral bozukluğuna kapılmadan yapıcı muhalefet dilini kullanması takdire şayan.

- Ses tonuyla, duruşuyla, ciddiyetiyle dikkat çekici.

- Her yapılana muhalefet etmekten ziyade İstanbul odaklı yaklaşımı güzel.

*

İstanbul Belediye Meclisi’nin yeni döneminde Murat Türkyılmaz öne çıkacak bir isim gibi geldi bana.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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