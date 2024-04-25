Safiye Soyman'ın Faik'inden sevenlerine kötü haber!

Faik Öztürk'ten kötü haber geldi. 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

Peki Faik Öztürk'ün sağlık durumu nasıl?

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk'tan korkutan haber geldi.Settar Tanrıöğen, Kadir İnanır ve Nuri Alço gibi birçok ünlü isim son dönemde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi görmüştü.

Bu isimlerden birinin de Faik Öztürk olduğu ortaya çıktı. 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

Ankara'da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade eden Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.

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