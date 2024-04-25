Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasında karar açıklandı.

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Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı.

Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor.Davada 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi.

Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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