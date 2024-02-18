Selçuk Geçer açıkladı: Elinde nakiti olan sakın kaçırmasın, son fırsatlar olabilir…

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, zaman zaman YouTube yayınında gündemi değerlendiriyor. Son değerlendirmesi ise, konut tarafında oldu. Fiyatlardaki düşüşe dikkat çeken Selçuk Geçer, nakiti olanlar için kaçırılmayacak fırsat olduğunu söyledi.

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Uzman isim Selçuk Geçer, genel piyasa değerlendirmesinde bulundu. Borsa, altın ve kripto paraların yükselişine dikkat çekti. Geçer, konut fiyatlarındaki düşüş ve yavaşlamayla birlikte alım fırsatlarının da olduğunu aktardı. Uzman Selçuk Geçer;

“Bugün 50 lira olan bir konutun yarın 100 lira olacak ve eğer bir miktar birikiminiz varsa, kesinlikle konut alın. Konut, yatırım yapılabilecek en önemli araçtır.”

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