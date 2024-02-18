Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenmek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimiz olacak

BARFED Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak ve samimi bir ortamda karşılanan Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya buluşmada “AK Parti Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz ,Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, AK Parti Ulus İlçe Başkanı Hikmet Çalık ve BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz’ın katılımlarıyla Düzköy Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin misafiri olduk. Kıymetli kardeşlerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizim belediyeciliğe bakış açımızda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenmek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir. ”ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİYLE İLGİLENMEK SORUNLARINI ÇÖZMEK ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"



Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya’ya Bartın Ulus Düzköy Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ziyaretinde Kartal AK Parti İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ve teşkilat mensupları eşlik etti.