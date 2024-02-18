Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Karakaya: Kartal son 15 yılda kaderine terk edildi, koca bir köye dönüştü

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarına devam ederek, Bervaze Sosyal Tesislerinde birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.

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Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Karakaya: Kartal son 15 yılda kaderine terk edildi, koca bir köye dönüştü

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya seçim çalışmalarına dur durak vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun katılımın olduğu organizasyona Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz,AK Parti İstanbul Milletvekilli Azmi Ekinci,Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya,AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu,MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt , AK Parti eski ilçe başkanları ,meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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"SON 15 YILDIR KARTAL KADERİNE TERKEDİLDİ"

Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya yaptığı selamlama konuşmasında “Biz 31 Mart akşamına kadar Kartal’a neler yapacağımızı kapı kapı, lokal lokal ,ev ev, dernek dernek gezerek anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Sonuçta hepimiz Kartallıyız ve Kartal’da yaşıyoruz yani tek çatı altındayız. Sorunları da bizim, sevinçleri de bizim, üzüntüleri de bizim ,varlığı da bizim, yokluğu da bizim. Kartallı olmak bir sevdadır. Malesef özellikle son 15 yıldır Kartal kaderine terk edilmiş koca bir köye dönüştü .Biz Kartal’ın her noktasında 15 yıldır köye dönüşen ilçemizin sorunlarını çözerek, yeni bir belediyecilik modelini sunacağız ve sizin desteğinizle tek yumruk olarak sonuca varacağız. Biz bu seçimi kazanacağız .”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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