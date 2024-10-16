Kış öncesi doğalgaza zam var mı? Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Dün, Türkiye'nin spot piyasasında 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 984 lira olarak açıklandı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan bilgilere göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 173 bin 67 lira oldu. Önceki gün 7 milyon 438 bin 10 liraydı.

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Dün doğalgaz piyasasında 1000 metreküp gaz için referans fiyat 11 bin 984 liraydı ve gaz ticareti 349 bin metreküp oldu.

Dengeleme gazının alış fiyatı 12 bin 583 lira 20 kuruş ve satış fiyatı 11 bin 384 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Dün Türkiye'ye 119 milyon 417 bin 347 metreküp doğal gaz girdisi sağlandı ve 119 milyon 706 bin 601 metreküp doğal gaz piyasaya arz edildi.