Timur Cihantimur için flaş karar! Türkiye'ye iade olacak mı?

Annesi Eylem Tok tarafından kaçırılan ve 1 Mart'ta İstanbul'da ehliyetsiz bir araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ABD'de üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatı, Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, müvekkilinin 19 Temmuz'da Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde saldırıya uğradığını belirtti. Avukat, müvekkilinin hemen kefaletle serbest bırakılmasını veya başka bir yere nakil edilmesini talep etti.



Yargıç Donald L. Cabell, saldırının tek seferlik olduğunu, gerekli güvenlik önlemleri alındığını ve Cihantimur'un kaçma olasılığı olduğunu belirterek bu talebi reddetti. Yargıç Cabell, Cihantimur'u tutuklu tutmaya karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yargıç Cabell, Cihantimur'un avukatlarına ve savcılık makamına yirmi gün içinde yirmi sayfayı geçmeyecek bir dilekçe hazırlamaları için bir süre verdi.

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DURUŞMA 1 SAATE YAKIN SÜRDÜ

Duruşma bittikten sonra Erden, "Bugünkü duruşma, Eylem Tok'un duruşmasına göre nispeten biraz daha kısa sürdü" dedi. Duruşma yaklaşık bir saat sürdü. Sanık Timur Cihantimur, burada tabi bir ceza yargılaması olmadığı için herhangi bir savunma veya ifade vermedi.

Erden, Cihantimur'un avukatlarının yaptığı savunma hakkında konuştu ve "Türkiye'de mevcut dosyada bir iddianamenin hazır olmadığını ve soruşturma aşamasında kaldığı için buradaki bir ABD vatandaşının soruşturma aşamasında devam eden bir suçla ilgili olarak iadesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Savcı ayrıca çok sayıda ifadede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmasının iadeye engel olmadığını ve çok vahim bir suç işlediğini ve iki ila üç saat içinde ülkeyi terk ettiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Hız ve ehliyetsizlik konularına da dikkat çekti.