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Ekmeğe zam tartışma konusuydu! Somun ekmeğe yüzde 25 zam açıklandı

Gaziantep'te somun ekmek fiyatlarına zam geldi. Bunun nedeni, esnafın maliyetlerin artması talebi oldu.

Ekmeğe zam tartışma konusuydu! Somun ekmeğe yüzde 25 zam açıklandı
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Gaziantep'te günlerdir tartışılan somun ekmeğe zam konusunda bir karar çıktı.

Gaziantep Fırıncılar Odası, yükselen maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının zam talebini GESOB'a iletti.

Esnafın bu zam talebi, GESGOB komisyon toplantısında kabul edildi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.

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SOMUN EKMEĞİNE YÜZDE 25 ZAM

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep'te ekmek fiyatlarının yüzde 25 zamlanması talebini onayladı ve 8 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından GESOB Başkanı İsmet Özcan, önümüzdeki günlerde somun ekmeğin 10 TL'den satılmaya başlayacağını açıkladı.

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