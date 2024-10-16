Ekmeğe zam tartışma konusuydu! Somun ekmeğe yüzde 25 zam açıklandı
Gaziantep'te somun ekmek fiyatlarına zam geldi. Bunun nedeni, esnafın maliyetlerin artması talebi oldu.
Yayınlanma:
Gaziantep'te günlerdir tartışılan somun ekmeğe zam konusunda bir karar çıktı.
Gaziantep Fırıncılar Odası, yükselen maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının zam talebini GESOB'a iletti.
Esnafın bu zam talebi, GESGOB komisyon toplantısında kabul edildi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.
Vergi borcu olan yandı! Devlet borcu olanları tek tek açıklayacak
Timur Cihantimur için flaş karar! Türkiye'ye iade olacak mı?
Uçakta bomba paniği! Acil iniş kararı alındı
SOMUN EKMEĞİNE YÜZDE 25 ZAM
Ticaret Bakanlığı, Gaziantep'te ekmek fiyatlarının yüzde 25 zamlanması talebini onayladı ve 8 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından GESOB Başkanı İsmet Özcan, önümüzdeki günlerde somun ekmeğin 10 TL'den satılmaya başlayacağını açıkladı.
Ekonomi