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Vergi borcu olan yandı! Devlet borcu olanları tek tek açıklayacak

31 Ekim'e kadar tüm vergi daireleri, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olan mükelleflerin isimlerini duyuracaktır.

Vergi borcu olan yandı! Devlet borcu olanları tek tek açıklayacak
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Bu günden itibaren vergi daireleri, devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeleri yayınlamaya başlayacak.

AA muhabiri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar hakkında açıklama yapacak.

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Hazırlanacak listeler, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezaları ve 1 Haziran 2023'ten 31 Mayıs 2024'e kadar kesinleşen tarhiyatları içerecektir. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezaları olan mükelleflerin isimleri 15 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında halka açık olarak duyurulacak. Yapılması planlanan açıklamalar, vergi dairesinin ilan koyma yerlerine asılacak.

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