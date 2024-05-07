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Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi
Show TV'de Salı akşamı yayınlan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen Bahar Dizisinin yeni bölümünün TV yayın programında göremeyen izleyiciler merak ederek "Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı, yeni bölümü ne zaman? Yapımcı şirketten açıklama geldi?" diye araştırmaya başlaması üzerine dizinin yapımcı firmasından açıklama geldi.
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