Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi

Show TV'de Salı akşamı yayınlan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen Bahar Dizisinin yeni bölümünün TV yayın programında göremeyen izleyiciler merak ederek "Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı, yeni bölümü ne zaman? Yapımcı şirketten açıklama geldi?" diye araştırmaya başlaması üzerine dizinin yapımcı firmasından açıklama geldi.

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Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi 1

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi ekran macerasına ara verdi. 7 Mayıs tarihli yayın akışında Bahar dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Bahar dizisi çekimleri yetişmediği gerekçesiyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

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Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi
Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi
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