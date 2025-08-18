Kıbrıs'ta kumarhanede görüntülenmişti! Tanju Özcan'dan olay açıklama: Mal bulmuş gibi atlama iblis

  1. Anasayfa
Fakirlik ve yoksul söylemleri ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kıbrıs'ta bir kumarhanedeki görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca gündem olurken, ne diyeceği çok merak edilirken Özcan'dan olay yaratacak açıklama geldi.

Gazeteci Ferhat Murat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, KKTC'de bir kumarhanede gizlice çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ferhat Murat'a yanıt veren Tanju Özcan, "Çok salak bir paylaşım... Mal bulmuş gibi atlama iblis. Biz gizlice pudra çeken, 'çok yaşa reis' diyenlerden değiliz" ifadelerini kullandı. Özcan, konuyla ilgili açıklamasında oğlu, eşi ve bir grup arkadaşıyla üç-dört günlüğüne KKTC'ye tatile geldiğini söyleyerek, Beşiktaş maçını izlemek için otelin casino bölümüne indiğini, çay içerken fotoğrafının çekildiğini belirtti.

"Stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor"

Gazeteci Ferhat Murat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ailesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kumarhanede gizlice çekilen fotoğrafını X hesabından paylaşarak, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor" dedi. Fotoğrafın, 17 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21:00'da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosunda çekildiğini iddia eden Murat, Özcan için "'Mülteci Avcısı' ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş olabilir" ifadesini kullandı.

Özcan: Mal bulmuş gibi atlama iblis

Ferhat Murat'ın paylaşımına yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, fotoğrafın, eşi ve oğluyla tatilde olduğu sırada çekildiğini belirterek, "Mal bulmuş gibi atlama iblis" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özcan, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Çok salak bir paylaşım... Eşimle ve oğlumla tatildeyim... Mal bulmuş gibi atlama iblis… Arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada... Biz gizlice pudra çeken, 'çok yaşa reis' diyenlerden değiliz!!!"

Konuyla ilgili Oda TV'ye de konuşan Tanju Özcan, oğlu, eşi ve bir grup arkadaşıyla üç-dört günlüğüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tatile geldiğini ifade etti. Beşiktaş maçını izlemek için otelin casino bölümüne indiğini belirten Özcan, çay içerken fotoğrafının çekildiğini söyledi.

"Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"

Özcan, "O fotoğrafta çay içiyorum, orada gözüküyor. Oyun oynamışımdır ama bu kez değil. Oyuna çok düşkün biri değilim. Her şeyi yazıyorlar. Orada dev bir ekran vardı, tam da o ekranın karşısındaydım, maçın başlamasını bekliyordum" ifadelerini kullandı. Özcan, alkol almadığını sözlerine ekledi.

Özcan'ın bahsettiği maç ise dün akşam (17 Ağustos) oynanan Beşiktaş-ikas Eyüpspor karşılaşmasıydı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki karşılaşmada siyah-beyazlılar, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

