Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!

Yaz mevsine girerken zayıflama yöntemleri de gündem olur hale geldi. Uyguladıkları diyetlerle gündem olan ünlülerden biri son dönemde Kızıl Goncalar dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Özgü Namal oldu. İşte Özgü Namal'ın uyguladığı diyet listesi..

Eşini kaybettikten sonra uzun süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu verdiği aranın ardından ekranlara döndü. Kızıl Goncalar dizisiyle uzun zaman sonra oyunculuğa dönen güzel oyuncu yazın gelmesiyle birlikte diyet yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet merak konusu oldu. İşte diyet listesine eklediği çim suyuyla herkesin şaşırtan Namal'ın beslenme programı...

KENDİ YÖNTEMİYLE ÖZGÜ NAMAL DİYETİ

Bir dönem fotoğraflarına gelen çok kilo almış yorumları sonrasında da uyguladığı bu formülle adeta eridi. Günde 2.5 litre su içen ünlü oyuncu kahvaltıda havuç -elma suyu, öğlen çim suyu tüketiyor. Namal, kilosunu korumak için şimdi de sebze ağırlıklı bir diyet uyguluyor. Güzel oyuncu bu şekilde 1 haftada 5 kilo verdi.

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