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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e akrep kurbağa göndermesi: Şirin gözükmeye çalışırsan...

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "kıssadan hisse kısa bir hikaye diyerek" yeni genel başkan özgür özele sert göndermelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e akrep kurbağa göndermesi: Şirin gözükmeye çalışırsan...
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Cumhuriyet Halk Partisi halef selef genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında kavga devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E OLAY GÖNDERME

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden uzun zaman süren sessizliğini bozdu. Daha önce siyasette normalleşme adımlarına karşı çıkan ve Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, kıssadan hisse bir hikaye anlattı.

Kılıçdaroğlu hikayesinde Özgür Özel'in attığı adımlara vurgu yaparak, "normalleşirsen boğulursun" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun masasında "adalet, yürüyüş ve savunma" kitaplarının da olması dikkati çekti.

Kemal Kılıdaroğlundan özgür özele akrep kurbağa göndermesi: Şirin gözükmeye çalışırsan...

"MEŞHUR AKREP - KURBAĞA HİKAYESİ VARDIR"

Sözlerine X üzerinden paylaştığı videoda "Sevgili dostlar; hepinizin bildiği çok meşhur akrep ve kurbağa hikayesi vardır." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu devamında ise "Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye çalışan kurbağayı sokarak öldürür. Cevaben "ben akrebim tabiatım bu der." Kısadan hisse." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Özel'e gönderme yaptığı asıl sözler ise videonun devamındaydı...

"ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞIRSAN..."

Kılıçdaroğlu videonun devamında şöyle dedi:

Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler döner senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.

"ADALET KAVGAMIZ DEVAM EDECEK"

Sevgili kardeşlerim unutmayalım ki; gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır.

Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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