Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!

Bu sabah Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa, o an yolda geçen bir şahısın saldırısına uğradı. Ağzından burnundan kan gelen İsmail Aydemir isimli vatandaş, Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.

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Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

"Ben Allah rızası için gittim"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, "sen Arap seviciliği yapıyorsun" diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.

"Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye "Arap sevicisi" demiş"

Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye "Arap sevicisi" demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."

Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!

Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!

Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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