Kaza yapan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar hakkında yakalama kararı çıktı!

Eyüpsultan’da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, kaza yaparak bir kişinin ölümüne sebep olmuştu. Ünlü yazar Eylem Tok kaza yapan oğlu Timur Cihantimur'u yanına alarak İstanbul havaalimanından, Mısır'a kaçtıkları görüntülendi.

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Kaza yapan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar hakkında yakalama kararı çıktı!

Eyüpsultan’da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a kaçırılmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAÇARKEN HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eyüpsultan’da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok’un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaza yapan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar hakkında yakalama kararı çıktı!

Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanına gelmişti. Anne ve oğul daha sonra 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanından ayrılarak uçakla Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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