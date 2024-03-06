Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan yaklaşırken pide fiyatlarıyla ilgili endişe devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilen 340 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Fırınlarda satılan 250 gram Ramazan pidesinin 15 TL olduğu dönem, İstanbullulara Halk Ekmek tarafından satılan 340 gram Ramazan pidesinin fiyatı düşecek.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz" dedi. Halk Ekmek, 340 gramlık pideyi 10 TL karşılığında büfelerimize teslim edecek. Yemeklerimize bereket getirsin.İfadelerini kullandı. Bu nedenle İstanbul'da yaşayan insanlar ucuz Ramazan pidesine daha kolay ulaşabilirler.