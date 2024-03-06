Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ramazan pidesi fiyatı belli oldu Yakın Ramazan öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'nin Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt verdi. İBB Başkanı, Halk Ekmek tarafından satılan 340 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin fiyatı hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, bu yılki Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili olarak, vatandaşların bu özel ürüne daha kolay erişmesini sağlamak için bir açıklama yaptı.