Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı etkinlik konuşmasında tarih vererek, "5G teknolojisine uygun zamanda, doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" dedi.

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Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G teknolojisine uygun zamanda, doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Civil Ankara" etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz yarını değil, biz 2028’i değil, 2035’i değil, 2053’ü bile değil, biz 2071’i artık planlıyoruz. 22 yıllık sürede de yaklaşık 275 milyar dolarlık bir yatırım yaptık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"

"İzmir-İstanbul arası 3 buçuk saate indi"

"2002 yılındaki 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 29 bin 500 kilometreye çıkardık" diyen Uraloğlu, şunları söyledi:
"2002’deki toplam araç sayısı toplam 8 buçuk milyondur. Bugün yaklaşık 28 buçuk milyon araç var. Eğer bunları yapmamış olsaydık gerçekten Türkiye kilitlenmiş olurdu. Biz teknolojik köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz artık. İnşaat sektöründe yapamayacağımız imalat yok diye düşünüyoruz. İzmir-İstanbul arasındaki 426 kilometre uzunluğundaki otoyolla 8 buçuk saat süren seyahat süresi bugün 3 buçuk saat süreye indi. Eğer bunu yapmamış olsaydık İstanbul-İzmir seyahati 12 saatlere varacaktı."

Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"

"Geniş bant abone sayımız 94,3 milyon"

İletişimde büyük veriye ulaşmanın önemini vurgulayan Uraloğlu, "Onun için yerli ve milli olmadığınız sürece orada kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmemiz lazım. Şu andaki geniş bant abone sayımız 94,3 milyon. Fiber altyapı uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. İletişimde en önemli altyapı budur. 5G teknolojisine uygun zamanda, doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu tarih verdi, "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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