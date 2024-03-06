Kadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme var

Nakit ihtiyacı olan kadınlar için iyi haber! 150 bin TL destek sağlanacak! Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

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Kadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme var

Kadınlara 150 bin TL kredi yardımı sağlanacak! Başvuru şartları yayınlandı! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Kadınlara 150 Bin TL'lik Yardım

Evlilik destekleri için kadınlara 150 bin TL ödemede yaş sınırı olmayacak. Evlilik öncesinde ve sonrasında kadınlara dört çeşit yardım sağlanacak. Bu kategoriye 24 maaş ve çeyiz parası dahildir. Evlilik olmadan ödemeler yapılmaz. Kız çocuğu, babasından her ay 3 bin TL yetim maaşı alıyor ve çeyiz yardımı kapsamında 72 bin TL alıyor. Çeyiz yardımı, otuz dört maaşın toplamından hesaplanır. Ek ödemeler bu tutarlardan ayrılır. Başvuru yapmak için beş yıllık bir süre vardır. Başvuru yapılmazsa hak kaybı meydana gelir. Başvurular SGK'ya yapılıyor ve gecikmeyi önlemek çok önemlidir. Deprem bölgesinde pilot bölge olarak uygulanan 150 bin TL faizsiz kredi, iki yıl boyunca ödemesiz olarak ve 48 aylık bir vadeyle verilmektedir. Faiz ödemeleri yapılmaz.

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Ödemelerden yararlanmak için nikahtan iki ay önce başvuru yapmak ve 30 yaşından gün almamak gerekir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruları kabul eder. 2 yaşından önce evlilik yapanlar indirimden yararlanabilir. Evlilik öncesinde bankada çeyiz hesabı açmak ve 36 ay boyunca ödeme yapmak şartıyla birikimin %25'ini alabilirsiniz. Şu anda 58 bin TL ödeme yapılıyor. Çiftin farklı hesap açması durumunda 116 bin TL ödeme yapılabilir. Babalar 18 yaşından küçük kızlarına karşı sorumludur. Evlenen kadınlar bir yıl içinde başvuru yaparlarsa, çalıştıkları yerden istifa etseler de biriken tazminat ödenebilir. Genel olarak istifa eden kişi tazminattan yararlanamaz, ancak evlilik nedeniyle istifa eden kişiye tazminat ödenir. Başvuru sırasında evlilik cüzdanı fotokopisinin sunulması ve son işyerinde en az bir yıl çalışmış olunması gerekir.

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