Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!

Adana'da bir apartman dairesinde yangın çıktığına dair, ihbar alan ekipler gittikleri adreste karşılaştıkları manzara ile şaşırdılar.

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Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!

Adana'da bir apartman dairesinde yangın çıktığına dair, ihbar alan ekipler gittikleri adreste karşılaştıkları manzara ile şaşırdılar.

Adana'da bir apartman dairesine yangın ihbarına giden itfaiye ve polis ekipleri, evin salonunda kurulu iklimlendirme sistemli uyuşturucu serası buldu.Olay, 27 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!

Kiracılar Buğra Şahincan U. ile arkadaşı A.Y.Ö.'nün (19) oturduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, daireye girdiğinde uyuşturucu üretimi için kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu.İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde arama yapan polis hasadı yeni yapılıp, kurutulmaya bırakıldığı belirlenen 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi.

Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yangın anında dairede bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, Buğra Şahincan U.'yu eve yakın bir sokakta yakaladı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen şüpheli, ifadesinde, uyuşturucu maddelerin kendine ait olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Buğra Şahincan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!

Firari şüpheli A.Y.Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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