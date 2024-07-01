Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamalara göre, Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonda, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

YAYINLAMA
Google News
Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!


Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan duyuruya göre, Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!

Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...

Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatlarıAltında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi partileri bile isyan etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi partileri bile isyan etti!
Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...
Sinan Ateş davasının ilk duruşması başladı! İşte ifadelerden önemli detaylar...
Son dakika! Bakan Şimşek soruları canlı yayında tek tek yanıtlıyor: Gri listeden nasıl çıkıldı?
Son dakika! Bakan Şimşek soruları canlı yayında tek tek yanıtlıyor: Gri listeden nasıl çıkıldı?
Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı
Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı
Son Haberler
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!
Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!
Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı
5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı
TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın
TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın
Çok Okunanlar
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
Memur alımı yapılacak! Düşük KPSS puanı ile memur alımı şartları
Memur alımı yapılacak! Düşük KPSS puanı ile memur alımı şartları
Ev almak isteyen prefabrik evlere baksın! Prefabrik ev fiyatları ne kadar?
Ev almak isteyen prefabrik evlere baksın! Prefabrik ev fiyatları ne kadar?
Yorumlananlar