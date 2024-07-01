Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonu MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan duyuruya göre, Irak'ın kuzeyinde nefes kesen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber