Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!

Adıyaman Valiliği, sosyal medyada yer alan kentte salgın vakalarının yayıldığı iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!

Adıyaman Valiliği, sosyal medyada yer alan kentte salgın vakalarının yayıldığı iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valiliği, sosyal medyada yer alan kentte salgın vakalarının arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından, kentte ishal ve kusma gibi salgın vakalarının arttığına yönelik asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!

Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayı içerisinde ilimiz merkez ve ilçelerinde kusma ve ishalli hastalıklar ile ilgili salgın olarak tanımlanabilecek düzeyde bir artış söz konusu olmadığı gibi önceki yıllardaki aynı döneme göre daha az vaka sayısı söz konusudur. Durum böyle iken, kamusal sorumluluktan uzak bir anlayışla halk arasında korku, endişe ve panik yaratabilecek bu tarz bir açıklamayı herhangi bir somut bilgi, belge ve duyuma sahip olmadan yapmak ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır. Bundan sonraki süreçte Valiliğimizin ve ilgili kurumlarımızın, herhangi bir somut bilgi, belge ve kanıta dayanmadan toplumu korku ve paniğe sevk edebilecek bu tür paylaşım ve haberlere karşı her türlü idari ve hukuki yetkisini kullanacağının bilinmesi gerekmektedir."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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