Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi partileri bile isyan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 2. İstişare Toplantısı'nda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM YOLLARI ARIYORUZ"

Seçim döneminde bir araya geldik ancak AK Parti'nin istişare toplantılarını seçim nedeni ile gerçekleştiremedik.

Geçen ay başında burada partimizin kurmay kadrosu ve vekilleri ile beraber olduk. Diyaloğa önem veriyor ve ülke konularına ortak akılla çözüm arıyoruz. AK Partili başkan arkadaşlarımızla bir araya gelelim istedik. Hem projeleri görüşelim hem yol haritasını şekillendirelim dedik. Davetimize katılanlara teşekkür ediyorum. Gerek il ziyaretleri gerek farklı toplantılarda sizlerle sık sık bir araya geleceğiz.

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"22 YILDIR İKTİDARDA OLMA SEBEBİMİZ YEREL YÖNETİM BAŞARILARIDIR"

AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen başarı hikayesidir. Halkı içinden yükselmiş partiyiz. Millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. Kendimizi önce belediyelerde ispat ettik, milletimiz bizi yerel yönetimlerde tanıdı ve güvendi. 2002 yılında bu sefer ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye verdi. 22 yıldır iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki başarılarımızdır. AK Parti'nin referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu değişmemiştir değişmeyecektir. AK Parti birikimi ile vizyonu ile yerel yönetimlere tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir.

"KENDİ PARTİLERİ BİLE İSYAN ETTİ"

Düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artışına gittiler. Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti.

Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar.''

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