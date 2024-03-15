Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!

Kayseri'de nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren 22 kişilik çete üyeleri tek tekk yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

22 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!

Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon ile 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 çete üyesi, adli tabiplikteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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