Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Bakü’de toplandı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü’de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili üçlü toplantı kapsamında bir araya geldi.

TOPLANTI BASINA KAPALI OLARAK BAŞLADI

Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, üçlü iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Üçlü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek.

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