Hülya hemşireyi defalarca bıçaklayarak öldüren kocaya, ağırlaştırılmış müebbet!

Denizli’de 3 çocuğunun gözleri önünde, eşinin başında soda şişesi kırdıkdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak ödüren kocaya, hakim 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek ndirime yer olmadığına karar verdi.

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Hülya hemşireyi defalarca bıçaklayarak öldüren kocaya, ağırlaştırılmış müebbet!

Denizli’de 3 çocuğunun annesi olan Hülya hemşireyi başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı karar duruşmasında, eşinin sadakatsiz ve agresif tavırlarının olayın yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek indirime yer olmadığına karar verdi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir apartmanın 4’üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop’u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil zanlısı ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hülya hemşireyi defalarca bıçaklayarak öldüren kocaya, ağırlaştırılmış müebbet!

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada sanık Murat Tortop, sanık avukatı, maktul avukatı ve yakınları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Hülya hemşireyi defalarca bıçaklayarak öldüren kocaya, ağırlaştırılmış müebbet!
Bugün görülen karar duruşmasında maktul avukatları sanığın tasarlayarak kasten öldürme düşüncesinde olduğunu, maktulü gafilce avladığını belirterek mütalaanın bir kısmına katıldıklarını ifade etti. Tanık ifadelerini kabul etmeyen müdafiler sanığın en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Hülya hemşireyi defalarca bıçaklayarak öldüren kocaya, ağırlaştırılmış müebbet!

"Eşimin sadakatsiz agresif tavırları olaya neden oldu, pişmanım"

Sanık Murat Tortop ise olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, “Eşimin sadakatsiz ve agresif tavırları neticesinde bu olaylar meydana gelmiştir. Acılarından dolayı ailesine saygı duyuyorum ama yaşadıklarımız ile anlattıkları alakasız. Severek evlendiğim bir insan. Eşimin sadakatsiz, agresif ve uyuşturucu bağımlılığından dolayı olay meydana geldi. Evliliğimizi toparlamak için vefat eden babamdan kalan arazileri sattım, çalıştım. Böyle bir olayla burada olduğum için çok pişmanım” dedi.
Sanık avukatı ise maktulün sadakatsiz, hor görme eylemleri nedeniyle sürekli ikili arasında tartışmaların ve kavgaların yaşandığını belirterek, “Çift birkaç kez başka şehre taşınıp, tekrar Denizli’ye yerleşmişler. Son olarak olayın yaşandığı apart dairesinde yaşadıklarında Murat Tortop ev işlerini yaparak çocuklarına bakmıştır, gündelik işlerde çalışmıştır. Son olarak olayın yaşandığı gün birlikte alkol almışlar, aldatmaya yönelik konular gündeme gelmesi sonucu olay meydana gelmiştir. Yapılan otopside maktulden alınan örneklerde alkole rastlanılmıştır. Bu olaylar haksız tahrik altına gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanık Murat Tortop’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi hal ve haksız tahrik gibi hiçbir indirime yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme heyetinin kararının ardından Hülya Tortop’un duruşma salonundaki yakınlarının “Yaşasın Türk adaleti” diyerek gözyaşlarına hakim olamaması ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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