Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için tören düzenlendi
Konya’daki uçak kazasında pist onarım çalışması yaparken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven için tören düzenlendi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düşmüştü.
Şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olurken, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtulmuştu.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)