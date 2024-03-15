Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Uzman Çavuş Ercan Güven, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının, pist onarım çalışması yaparken üzerine düşmesi sonucu şehit olmuştu. Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi.

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Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için tören düzenlendi

Konya’daki uçak kazasında pist onarım çalışması yaparken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven için tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düşmüştü.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

Şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olurken, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtulmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün tören düzenlendi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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