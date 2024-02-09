Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Batman'da, Kantar Köprüsü mevkisinde, dik kayalıklarda mahsur kalan keçi için, itfaiye erleri seferber oldu.

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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi.

Alınan bilgilere göre dün, Kantar Köprüsü mevkisinde dik kayalıklarda mahsur kalan keçiyi alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye dalgıç ekipleri önce bot yardımıyla karşı kayalıklara ulaştı. Sonra ip yardımıyla keçiye ulaşarak mahsur kalan keçiyi bir itfaiye eri sırtına alıp kaldığı yerden aşağı indirdi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı
Başarılı geçen kurtarma operasyonunun sonunda keçi, sahibine teslim edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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