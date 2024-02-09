Tekirdağ’da operasyon! Suç olaylarına yönelik çalışmalarda 122 kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ’da polisin suç olaylarını önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda 122 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan şahıslardan 37'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Tekirdağ’da operasyon! Suç olaylarına yönelik çalışmalarda 122 kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ’da polisin 3 günlük çalışmasında yakalanan 122 kişiden 37’si tutuklandı. Olaylarda uyuşturucu, silah, kaçak alkol gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki suç olaylarını önlemeye devam ediyor. Ekiplerce yapılan 3 günlük çalışmalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca,4 bin 416 adet extacy-sentetik ecza, 384,8 gr bonzai, 122 gram eroin, 19,4 gr esrar - skunk, 12,1 gram metamfetamin, 12 bin 361 şişe alkollü sahte içki, 57 kilogram kıyılmış tütün, suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 580 TL ele geçirildi.

Tekirdağ’da operasyon! Suç olaylarına yönelik çalışmalarda 122 kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ’da operasyon! Suç olaylarına yönelik çalışmalarda 122 kişi gözaltına alındı!
Polisin çalışmasında toplamda yakalanan 122 şahıstan 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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