Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor Araç sahipleri son günlerde akaryakıta gelen arka arkaya zamlarla ne yapacağını şaşırmış durumda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bir zam daha geliyor. İşte motorine gelmesi beklenen muhtemel zam oranı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin fiyatları şu şekilde olacak.