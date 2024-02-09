Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor

Araç sahipleri son günlerde akaryakıta gelen arka arkaya zamlarla ne yapacağını şaşırmış durumda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bir zam daha geliyor. İşte motorine gelmesi beklenen muhtemel zam oranı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin fiyatları şu şekilde olacak.

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Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor

Son dakika haberleri: Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

MOTORİNE 1 LİRA 40 KURUŞ ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorine (Mazot) pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

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Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira

İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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