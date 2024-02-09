Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor

Son dakika haberleri: Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
MOTORİNE 1 LİRA 40 KURUŞ ZAM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorine (Mazot) pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.
Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.
Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira
Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira
İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)