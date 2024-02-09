HDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar

Eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti de skandallar bitmek bilmiyor. Parti'nin Adana Gençlik Meclisi üyeleri, şehirdeki bir köprüye terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asması ortalığı ayağa kaldırdı.

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HDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar

Eski adıyla HDP yeni adıyla DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez açıkça terör örgütü propagandası yapıldı.

BEBEK KATİLİ TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ ASTILAR

Skandalın adresi bu kez Adana olarak kayda geçti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan’daki D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

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Görüntüler, "Öcalan'a özgürlük talebi" adı altında PKK'ya yakın yayın yapan Mezopotamya Ajansı tarafından servis edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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