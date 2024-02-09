MİTten PKK'ya operasyon! Örgütün suikastçısı yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitimler verilen PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı.

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MİTten PKK'ya operasyon! Örgütün suikastçısı yakalandı!

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO'na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi, Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.

Teröristin ikametgahında yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde 1 adet uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Suikast ve bomba düzeneği eğitimi aldı

MİT'in titiz çalışmaları sonucunda Ahmet Al Hac Ömer'in, örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitim aldığı tespit edildi.

2022-2023 arasında Münbiç alanında Kurtarılmış bölgelere birçok defa El Yapımı Patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptı.

Terörist Ahmet Al Hac Ömer son dönemlerde özellikle Kurtarılmış Bölgelerdeki TSK ve SMO birliklerine yönelik eylem hazırlığı içerisindeydi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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