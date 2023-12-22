Kartal’da korku dolu anlar! Bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı

Kartal'da bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

BİR ANDA ALEV ALAN ÇATI KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Olay, 22.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Göksu Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede binanın çatısına sirayet etti. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

İTFAİYE YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emin Kul, "İçeride koku geldi. Benim hanım bana söyledi. Geldim, baktım alev çıkıyor" dedi.

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