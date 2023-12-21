Hem suçlu hem güçlü! Nar kasalarını aracı ile deviren şahıs tartıştığı çalışanlara silah çekti!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir marketin önüne aracını park etmeye çalışan şahıs içinde meyvelerin bulunduğu kasaya çarpınca kasalar yere devrilerek içindeki narlar yere döküldü. Olay üzerine market çalışanları sürücü ile tartışmaya başlayınca sürücü silahını çekti.

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Hem suçlu hem güçlü! Nar kasalarını aracı ile deviren şahıs tartıştığı çalışanlara silah çekti!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kişi market önündeki nar dolu kasaları devrilmesinin ardından çıkan tartışmada market çalışanlarını silahla kovaladı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde bir marketin önünde meydana gelen olayda, bir sürücü aracın park ederken market önündeki nar dolu kasaları devirdi. Sürücü H.Y. ile market çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Hem suçlu hem güçlü! Nar kasalarını aracı ile deviren şahıs tartıştığı çalışanlara silah çekti!

Tartışmanın büyümesi sonucu sürücü H.Y. elinde tabanca ile market çalışanlarını kovaladı. H.Y. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hem suçlu hem güçlü! Nar kasalarını aracı ile deviren şahıs tartıştığı çalışanlara silah çekti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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