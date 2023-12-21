Direksiyon başında uyuyunca kaza kaçınılmaz oldu!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aracını sürerken bir anda uyuya kalan şahıs, hakimiyetini kaybedip seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı.

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Direksiyon başında uyuyunca kaza kaçınılmaz oldu!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyuyunca yolun sağ tarafında park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kapalı pazar yeri üzerinde S.A. idaresindeki 41 AJH 740 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyonda uyuya kalarak hakimiyetini kaybederek park halindeki 41 ACL 926 plakalı kamyonete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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