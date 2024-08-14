Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi dinliyorum' halk buluşmaları devam ediyor

Çavuşoğlu Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem hizmete sunulan Kültür Parkı’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem mahalle halkının görüşleri alındı hem de yöneltilen sorularla şeffaf belediyecilik anlayışı ile ilk elden cevap verildi. Soru ve önerileri dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mahallenin kreş sorununu çözerek mevcut parkın yenilenmesi için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti. Başkan Yüksel, merkez planlarının hayata geçmesinin ardından ortaya çıkan yeni kamu alanları ile Çavuşoğlu Mahallesi’nin daha fazla tesise kavuşacağını söyledi.

Kartal Belediyesi, Mahallemi Dinliyorum Buluşmaları ile sayısız belediyeye öncülük etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının ikinci serisi, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla devam ediyor.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan, bu yönüyle de sayısız belediyeye öncülük eden Kartal Belediyesi, ilçenin mahallerinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla 'Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları’nın 4’üncüsünü, Çavuşoğlu Mahallesi’nde düzenledi.

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Kartal’ın 20 mahallesinde yapılması planlanan buluşmanın son olarak düzenlenen toplantısına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Tülay Has ile mahalle halkı katıldı.

Kartal Belediyesi Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nda vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Mahallemize hitap edecek olan spor parkı mutlaka hayata geçirilecek

Mahallemi Dinliyorum Komşu Buluşması’nın sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ilk sözü alarak şöyle konuştu:

“Bugün bu sohbetten aldığımız birinci not, bu parkın çok hızlı bir şekilde daha kullanışlı hale gelip yenilenmesi ve ağaçların da korunması kaydıyla, oyun gruplarının da artırılarak baştan sona yenilenmesidir.

Sorularda ifade edildiği gibi parkların sayısını artırmayla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Çavuşoğlu diğer mahallelere göre belediyenin arsalarının az olduğu bir mahalleydi; ama geçtiğimiz yılsonuna doğru, Çavuşoğlu’nun hemen arkasında Merkez Planları dediğimiz planlar tamamlandı. Oradaki pek çok boş alanın planları gerçekleşti. Orada bizim kendimize ait arsamız olmasa da süreci başlatacak olan şahıs arsalarından belediyeye kalacak olan alanlar var. Dolaysıyla onların içinde metrekaresi büyük olan parklar da var.

Yeni dönem için bu mahalleye hitap edecek spor parkı mutlaka hayata geçmiş olacaktır. Bununla ilgili hem ödevlerimizi çalışıyoruz hem de yeni spor alanlarının kazandırılması ile ilgili çalışıyoruz.

Kreş talebine karşılık adım atacağız

Komşularımızın da ifade ettiği gibi kreş talebi ile ilgili bu dönem Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki boş alanda adım atmış olacağız. Bu parkı yenilerken bir gezegen sosyal tesis talebini değerlendirip uygun bir yerde bu hizmetin verilebilmesi için çalışmalarımızı yapacağız.

Gelen taleplerin her birini ciddiyetle önümüze koyduğumuzdan şüpheniz olmasın

Bu buluşmaları 20 mahallede gerçekleştiriyoruz. Stratejik planımızı oluştururken Çavuşoğlu denilince -nerden başlayacağız?- sorusunun cevabını bulmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Gelen taleplerin her birini ciddiyetle önümüze koyduğumuzdan şüpheniz olmasın.

Çavuşoğlu’nun planları belli ve bu planlar haricinde kimseye ekstra imar vermemiz söz konusu değil

Kentsel dönüşümle ilgili hepimizin ortak kaygısı var; ama aynı zamanda bir diğer kaygı da imarın artmaması, betona boğulmamamız. Bu iki yapıyı birlikte götürmeye gayret gösteriyoruz. Çavuşoğlu planları belli ve bu planlar haricinde kimseye ekstra imar vermemiz söz konusu değil. Eski binaların dönüşümü ile ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde yaklaşık 2600 binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Rehberlik yaparak, bilgi vererek, bazen uzlaşmacı olarak, bazen devreye girerek yardımcı olduk.

Kartal’da yapılacak ilk kapalı spor salonu, okul yoğunluğundan dolayı bu mahallede olacak

Çavuşoğlu’ndaki okullarda kapalı spor salonu yapılması ile ilgili sorunun farkındayım ve Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde Kartal’da yapılacak ilk kapalı spor salonunun okul yoğunluğu nedeniyle bu mahallede olması ile ilgili çalışmayı başlattık. Alanı uygun olan bir okulda bu salonun yapılması için çalışma devam ediyor.

Önceliğimiz depreme dirençli ve yaşayan bir kent oluşturmak

Bölgeye yakın olan Ahmet Şimşek Koleji’nin ve eski stadın olduğu yerde altında otopark ile yeni bir çarşı projemiz var.

Yine eski SSK hastanesinin olduğu bölgeyle ilgili plan sorunlarını aştık. Buraların hayata geçmesiyle Kartal’ın hareketliliği ve merkezlere daha rahat ulaşım artacak ve yaşayan bir Kartal ile ilgili önümüze bir ödev koyduk. Birinci önceliğimiz depreme dirençli bir kent yaparak eski binaların dönüşümü sağlamak sonra da çarşıyı hareketlendirmek. İkinci önceliğimiz de çocuklarımızın parklarını ve yaşam alanlarını artırmak. Bunlara ciddiyetle kafa yorduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ekonomik durumlara rağmen üretmeye devam ediyoruz.”

Çavuşoğlu Mahallesi’nin sorunları dile getirildi

Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar, peş peşe sorularını sordu ve mahalleleri ile ilgili fikirlerini paylaştı. Çok farklı yaş gruplarından vatandaşlar, sorularını iletirken özellikle çocuklar ve gençler sık sık söz alarak soru ve taleplerini dile getirdi.

Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşması’nın sonraki adresi şöyle;

Beşinci toplantı; 14 Ağustos Çarşamba, Esentepe Mahalle halkının katılımıyla, Mehmet Ali Müklü Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

‘Pırıl Pırıl Kartal Projesi’ Çavuşoğlu Mahallesi’nde devam etti

Öte yandan Komşu Buluşması öncesi “Pırıl Pırıl Kartal” projesi kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi’nde Temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama ile çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilerek toplantı öncesi hazır edildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de mahallenin dört bir yanında çalışma gerçekleştiren ekiplere eşlik ederek çalışmaları yerinde takip etti. Çocukların ilgi odağı olan Başkan Yüksel, tüm çocuklar ile teker teker ilgilenerek taleplerini dinledi.

Sarı Yelekliler Sahada

Sarı yelekleri ile haftalardır Kartal’ın adım atılmayan bölgesini bırakmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; süpürme, yıkama, dezenfekte çalışmaları yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmaların devamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgedeki parklarda; ot biçme, yıkama, boyama ve çevre düzenleme çalışmaları yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yol bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise bölgedeki sitelerde, çevre bilinçlendirme ve sıfır atık çalışmaları yaptı.