Kartal Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi desteği

Kartal Belediyesi, Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan kolileri, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere ulaştırılmaya başlandı. Bağışlar ve belediyenin kendi olanaklarıyla hazırlanan gıda kolileri, her gün belirlenen program dahilinde ekipler tarafından dağıtılıyor.

İlçenin 20 Mahallesinde Dağıtım Yapılıyor

Kartal Belediyesi Gıda Bankası’nda hazırlanan koliler, ilçenin 20 mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Koliler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Yardımlardan faydalanacak vatandaşların kimlik bilgileri teyit edildikten sonra gıda paketleri kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Kolilerde kuru gıda, salça, yağ, makarna, un gibi temel gıda malzemeleri yer alıyor. Ramazan boyunca devam edecek olan yardım çalışmaları ile özellikle dar gelirli ailelerin sofralarına katkı sağlanması hedefleniyor. Kartal Belediyesi yetkilileri, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların Komşu İletişim Merkezi aracılığıyla yardımlar hakkında bilgi alabileceklerini ifade etti.

“Ramazan ayında dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak; “Ramazan ayı; yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin ayıdır. İftar sofralarımızı komşularımızla paylaşmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Gıda bankamızda hazırlanan temel gıda ve kuru erzak kolilerini, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Sevgi ve dayanışmanın arttığı bu mübarek Ramazan ayında, tüm komşularımıza sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Hayırlı Ramazanlar!” ifadelerini kullandı.