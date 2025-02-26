Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'dan Unutulmaz Gece...

Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlediği konser ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Sermin Niyazi yönetiminde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin iki büyük bestekârı Muzaffer İlkar ve Osman Nihat Akın’ın eserleri ile segâh ve hüzzam makamlarından seçkin parçalar seslendirildi. Geceye katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konseri izleyerek müzik ziyafeti sunan ve gecede emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

Türk Sanat Müziğinin Seçkin Eserleri Kartal’da Yankılandı

Saat 19.00’da başlayan konserin ilk bölümünde, Muzaffer İlkar ve Osman Nihat Akın’ın hicaz, nihavend ve suzinak makamlarındaki eserleri seslendirildi. Koro ve solistlerin başarılı performansları, dinleyicilerden tam not aldı. Türk müziğinin eşsiz melodileriyle dolu bu bölümde, sanatseverler duygu dolu anlar yaşadı. Konserin ikinci bölümünde ise segâh ve hüzzam makamlarından eserler icra edildi. Türk Sanat Müziği’nin klasikleşmiş eserlerinin büyük bir ustalıkla seslendirildiği bu bölümde, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek müziğin büyüsüne kapıldı. Geceye yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser sonunda sanatçılara alkışlarıyla teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Sanata ve Kültüre Katkı Sunmaya Devam Ediyor

Konsere katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanata ve kültüre her zaman öncelik verdiklerini ifade etti. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, başta Şef Şermin Niyazi olmak üzere emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Kartal’da kültürel etkinlikler ile sanatın geniş kitlelere ulaşmasının amaçlandığı ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yeteneklerin de keşfedilerek desteklendiğini bir kez daha hatırlattı.

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Sanatseverlerden Tam Not

Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun bu özel konseri, izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Türk müziğinin klasikleşmiş eserlerinin büyük bir titizlikle icra edildiği gece, sanatseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Kartal Belediyesi, ilerleyen günlerde de kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edeceğini duyururken, Türk Sanat Müziği Korosu’nun önümüzdeki dönemde yeni konserlerle sanatseverlerle buluşacağı müjdesini verdi.

Şef Sermin Niyazi’nin Sanat Dolu Kariyeri

Türk Sanat Müziği’ne olan katkılarıyla tanınan önemli bir isim. 1958 yılında İstanbul’da doğan Niyazi, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı’nda başladı. Burada Süheyla Altmışdört, Ender Ergün, İsmail Hakkı Özkan, Mine Mucur, Alaattin Aday ve Ruhi Su gibi değerli hocalardan ders aldı. Sanat hayatı boyunca birçok müzik topluluğunda korist ve solist olarak yer alan Niyazi, 1998 yılında Kartal Musiki Derneği’ne katıldı ve burada 13 yıl boyunca eğitmenlik yaptı. 2008 yılında kurulan Kadınlar Korosu’nun şefliğini üstlenen sanatçı, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Çocuk Korosu ve İSMEM Gençlik Korosu’nu kurarak başarılı konserler verdi. 2010-2013 yılları arasında Maltepe Dragos Musiki Derneği Korosu’nun şefliğini üstlenen Niyazi, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan Selanik, Kıbrıs Girne, Yunanistan Komotini (Gümülcine) ve Almanya Hamburg Bentheim Şatosu’nda konserler verdi. Yönetimindeki koro, bir televizyon kanalının düzenlediği ve Anadolu Yakası’ndaki 149 koronun katıldığı yarışmada birincilik kazandı. 2014 yılından bu yana Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun şefliğini başarıyla sürdüren Sermin Niyazi, aynı zamanda 2013’te oluşumuna katkıda bulunduğu Kalamış Musiki Topluluğu ile yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye devam ediyor.