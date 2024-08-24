Kartal Belediyesi tarafından ‘Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşması’nın 7’ncisi Kordonboyu’nda Yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında başlattığı ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden 'Mahallemi Dinliyorum' toplantısı, Kordonboyu Çiğdem Parkı’nda gerçekleştirildi.

Kartal’ın 20 mahallesinde 2024-2029 stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların Kordonboyu Mahallesi’ni kapsayan etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kordonboyu Mahalle Muhtarı ile çok sayıda mahalle halkı katıldı.

Etüd ve Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nda vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesinin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldılar.

Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar, sorularını ve fikirlerini belirtti. Kayıt altına alınan soru ve görüşleri dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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7 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki yaşlı vatandaşlara dek her kesimden mahallelinin sorularını iletmesinin ardından, vatandaşların arasında oturan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sorulara cevap vermek üzere yerinden kalkarak başkan yardımcılarının bulunduğu alana geçti.

Stratejik plan fikirlerinizden etkileniyor

Tüm soru, talep, öneri ve görüşlerin kayıt altına alındığını ve değerlendirileceğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,

“Bu akşam burada 7’den 70’e komşularımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetimiz kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin belirttiği görüş, öneri ve taleplerinizin bir kısmı bizim programımıza dâhil edilmiş olacak.

4 ay önce de burada buluşmuştuk; ama biriktirdiğiniz sorunları duymak ve önerilerinizi kaydetmek istedik. Biz bu sorunları ilk defa burada duymuyoruz. Yıl içerisinde mahalle muhtarlarımızla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve KİMER (Komşu İletişim Merkezi) Saha Çözüm Ekibimiz mahallenizi ziyaret edip sizlerle anket yaptığında biz mahallenizde ki sorunlardan haberdar olmuş oluyoruz.

Bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz mini ankette de görmüş olduğumuz üzere bizlere en fazla KİMER (Komşu İletişim Merkezi) aracılığıyla ulaşıyorsunuz ve sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Bizler de sizlerden aldığımız bu talepler üzerine önümüzdeki 5 yıllık sürecimizin yol haritasını çizmiş oluyoruz. Bu toplantı ile bizim önceliklerimiz ile sizin öncelikli sorunlarınızı örtüştürmeyi ve ona göre yol almayı planlıyoruz.

Kentsel dönüşüm birinci sırada

Konuşan tüm mahallelileri dinlediğini ve notlar aldığını kaydeden Başkan Yüksel, “Sorunlar arasında bir sıralama yaptığımızda birinci sırada kentsel dönüşümün geldiğini görüyoruz. İkinci sırada sokak hayvanları, üçüncü sırada da temizlik ile ilgili sorunlarının yoğunlaştığını görüyoruz.

Tabi ki çok sıkıntılı süreçler yaşadık. 2018 yılındaki tek haneli enflasyon rakamlarından yüzde yüzleri bulan rakamlara geldiğimizde mutfaktaki yangınlar aslında kamuya da ulaştı. Buna rağmen Kartal’da 12 tane sosyal tesisimizi açtık ve kar marjını da oldukça düşük tutarak hatta sübvanse de ederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Her mahalleye bir sosyal tesis bakışını devam ettiriyoruz ve bu tesislerde emeklilere biraz daha uygun fiyat politikasını Eylül ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Kedi popülasyonu kısırlaştırma ile kontrol altına aldık

Sokak hayvanları ile ilgili Yakacık’ta Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni açtık ve orada kısırlaştırma oranını çok fazla artırdık. Kedi popülasyonunu kısırlaştırma ile kontrol altına aldık, ama köpek popülasyonu çok daha zor çünkü 1 hafta 10 gün gibi bir süre kontrol altına tutulmaları gerekiyor. Bunun için alana ihtiyacımız var. Bir barınak ile ilgili adımlar attık. Tahsis yapıldı, ancak bürokratik işlemleri yürütüyoruz. Bu barınak ile kısırlaştırmayı artırdığımızda popülasyonu da kontrol altına almış olacağız. Bu sadece Kartal’ın değil tüm İstanbul’un hatta Türkiye’nin sorunu. Pandemide kantarın topuzu kaçtı ve sokak hayvanlarının popülasyonu ile ilgili kontrol yitirildi.

Aydos bazen şanssızlığımız oluyor ve diğer ilçelerden de buraya hayvan bırakılıyor. Önümüzdeki yıl barınak da bittiğinde kedi popülasyonu gibi köpek popülasyonu da kontrol altına alınmış olacak. Sokak hayvanlarının hayatına kast edecek hiçbir karara imza atmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum.

Kiptaş ile işbirliği

Kentsel dönüşüm ile ilgili adımlar atıyoruz. Bir komşumuzun da ifade ettiği gibi Kiptaş ile sitelerdeki dönüşüm hızını artırabilmek için bir sözleşme imzalıyoruz. Yarısı bizden kampanyasının uygulamalarını inceliyoruz ve bu süreçteki komşularımızın işlerini hızlandırmak istiyoruz. Kiptaş’ın üzerinde şu an 30 bine yakın dönüşüm başvurusu var.

2600 binanın dönüşümünü sağladık

Sorunlar o kadar biriktirildi ki bugüne gelinene kadar. Kordonboyu eski bir yerleşim yeri ve 99 öncesi binaların yoğunlukta olduğu bir yer biliyorum. Kentsel strateji belgemizde de Kordonboyu ve Cevizli’nin durumu görülüyor.

Geçtiğimiz dönem durmadık ve yaklaşık 2600 binanın dönüşümünü sağladık. Bu rakam dile kolay ve diğer ilçelerin çok çok üstünde. Kentsel dönüşüm hızı ve dönüşen bina sayısı bakımından ilk 3 ya da 5 ilçeden biriyizdir. Yeterli değil tabi ki ve diğer belediyelere göre iyi durumda olmamız tatmin etmiyor.

Toplulaştırmaya değer veriyoruz. 2 konuya daha çalışıyoruz 1000 ve 2000 metrekare buluşturan komşularımızın emsalini artırmakla alakalı da kafa yoruyoruz ki kentsel dönüşüm hızı artsın. Şu 3 bin metrekare olursa alabiliyorsunuz ve 5 bin metrekare olursa.

Tren yolunun üstü ve altı ile ilgili dönüşümün ilk adımlarını yakında atacağız

Etap 1 ve Etap 2 ile ilgili plan süreçlerini sıkı takip ederek geçtiğimiz dönem tamamladık. Önümüzdeki günlerde tren yolunun üstü ve altı ile ilgili dönüşümün ilk adımlarını atmış olacağız. Bu da Kartal’ın merkez problemini, çarşı problemini çözmemize vesile olacak. Çarşının yağmur ile ilgili altyapı problemini çözmüştük geçen dönem, bu dönem de üst yapı ile ilgili düzenlemeleri ve güzelleştirmeleri yapacağız. Kordonboyu’nda dönüşümler gerçekleştikçe kamuya kalacak alanlarda da yeni parklar ve tesisler de yapmaya edeceğiz.

Denize girilecek bir alan yapılacak

Dragos Su Sporları İskelesi’ni kazandırdık, ama gelen talepleri de değerlendirerek iskele ile yelken kulübü arasındaki hali hazırda vatandaşların yüzdüğü bölgeyi denize girilebilecek hale getireceğiz. İDO iskelesi ile ilgili de şunu söylemek istiyorum İDO yetkililerini ikna etmiştik, Yalova’ya deneme seferleri başlayacaktı, hatta yeterli yolcu olmazsa destek sözü de vermiştik; ancak hemen sonrasında pandemi başlayınca bir daha bu konuya girmek istemediler. Özel bir şirket oldukları ve kar odaklı düşündükleri için maalesef görüşmelerimiz böyle sonuçlandı.