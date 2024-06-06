Kartal Belediyesi minik kreş öğrencilerinden Dünya çevre gününde anlamlı etkinlik

Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Atalar Merkez Kreşte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bünyesinde yer alan 14 kreş ile örnek bir belediyecilik sergileyen Kartal Belediyesi, çevrenin korunmasına yönelik yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir etkinliğe imza attı.

KARTAL BELEDİYESİ ÇOCUK KREŞ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle çocuklardaki çevre bilincini pekiştirmek isteyen kreş öğretmenlerinin girişimi ile gerçekleştirilen etkinlikte kreş bahçesine çıkan minikler büyük bir temizlik gerçekleştirdi. Eldiven takarak bahçedeki başta plastik olmak üzere doğayı kirleten pek çok maddeyi toplayan minikler geri dönüştürülebilir atıkları da ayrıştırarak geri dönüşümün önemine vurgu yapıldı. Her gün oynamak için çıktıkları yeşil bahçeyi ve oyun alanını tamamen temizleyen minikler dökülen yaprakları bile topladı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DR. DİLEK KARS ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Kreşli minikleri ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, çevrenin korunmasının çocuklara öğretilmesinin önemine değindi. Çevrenin neden korunması gerektiğini anlatan ve ilerde yaşayacakları dünyayı korumanın bugünden başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Kars, kreş öğrencilerine çevrenin korunmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.