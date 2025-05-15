Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik: Kadın şoför istihdamına destek için yüzde 95 indirim!

Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. İşte önemli ayrıntılar...

* MOTOKURYELER İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINACAK, KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA DESTEK

* YENİ DÜZENLEME İLE BİRLİKTE MOTOKURYELER İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINDI

* DÜZENLEME İLE FİRMALARA İSTİHDAM ETTİKLERİ HER KURYEYİ BAKANLIĞA BİLDİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

* KADIN ŞOFÖR İSTİHDAM EDEN FİRMALARIN YETKİ BELGELERİ ÜÇ AY SÜREYLE ÜCRETSİZ UZATILACAK

* İSTİHDAM EDİLEN HER KADIN ŞOFÖR İÇİN TAŞIT KARTI ÜCRETİNDE YÜZDE 95 İNDİRİM SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını kaydetti. Bakan Uraloğlu ayrıca, kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını da bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini açıkladı.

Motokuryeler İlk Defa Kayıt Altına Alındı

Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

Motokuryelere P1 Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geldi

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirtti. Uraloğlu, “Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkân sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.” dedi.

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Uraloğlu ayrıca, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC- Moto Kurye SRC – Kurye Faaliyet Belgesi) 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını da açıkladı.

“Taşıma Süresi Taahhüdünde Bulunulması Yasaklandı”

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı.” açıklamasında bulundu.

Gönderiler Teslim Sırasında Kontrol Edilebilecek

Alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içerisinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi.” dedi.

Reflektif Yelek Üzerinde ‘KURYE’ İbaresi ile Firmaların U-Net Numaraları Bulunacak

İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluğu getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde ‘KURYE’ ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak.” açıklamasında bulundu.

Kadın Şoför İstihdamına Destek

Kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerini de açıklayan Uraloğlu, “İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti söz konusu indirim ile 150 lira olacak. Ayrıca son bir yılda taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacağız.” dedi.

Takografta Manipülasyona Yaptırım

Şoförlerin yorgun olarak araç kullanmalarının önüne geçilmesi amacıyla takograf kullanımı zorunlu olan otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanmadan taşıt sürmeleri, başkasının takografını kullanmaları ya da takografta manipülasyon yapmaları halinde taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 75 uyarma (Karşılığı 44 bin 325 lira) yaptırımı uygulanacağını belirten Uraloğlu, “Taşımacı firmaların sefere gönderdikleri şoförleri, taşıma mesafesine göre önceden planlamaları zorunluluğu da getirildi.” dedi.

Servis Taşımacılığına Yeni Kurallar

Şehirlerarası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığının yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “En fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 özmal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek.” dedi.

Uraloğlu, tahditli taşıtların, UKOME veya İl Trafik Komisyonu izniyle şehirlerarası servis taşımacılığında kullanılmasına imkân sağlandığını da kaydetti.

Ara Durak Olarak Kullanılan Terminallerde Çıkış Ücreti Yolcu Sayısına Göre Sınırlandı

Yolcu taşımacılığında, U-ETDS sistemine eksik ya da hatalı bildirim yapan firmalara yönelik müeyyidelerin yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “Taşıma veriminin arttırılması amacıyla, biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar için 20 adedi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların da kullanılmasına olanak tanındı. Ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerin teşvik edilmesi amacıyla da terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirdik.” diye konuştu.

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