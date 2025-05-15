Son dakika: Tarihi zirve İstanbul'da toplanıyor! Zelenskiy Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birarada...

Tarihi zirve İstanbul'da toplanıyor, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti Türkiye’ye ulaştı. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlık edecek. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmeye ilişkin açıklamasında "ilerleme görmek istiyoruz" dedi.

Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.

ZELENSKİY ANKARA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

GÖRÜŞME SAAT 10.00'DA BAŞLADI!

Rus haber ajansı TASS, görüşmelerin saat 10.00'da Dolmabahçe'de başlayacağını duyurdu.

RUBİO'DAN MÜZAKERELERE İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMA

İstanbul'daki müzakerelere ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

HEYETE VLADİMİR MEDİNSKİY BAŞKANLIK EDECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyor.

BAKAN FİDAN: UMRARIM YENİ BİR SAYFA AÇMAMIZA VESİLE OLACAK

Bakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" dedi.

MEDİNSKİY 2022’DEKİ GÖRÜŞMELERE DE BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

PUTİN'DEN YANIT GELMEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt alamadığını söyledi.

Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının toplantısına video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündeminin barış çabaları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu hafta barış ve sorumluluk açısından kritik öneme sahip eylemlerimiz için stratejiler üzerinde anlaştık." ifadesini kullandı.

Sybiha, cephedeki son gelişmelere de değinerek, "Ruslar, 12 Mayıs'tan itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes önerisini görmezden geliyor ve tüm cephe hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın, ateşkesi sağlamak için bir fırsatı daha kaçırmaya çalıştığını savunan Sybiha, "Bu durum, Rusya'nın tek amacının savaşı sürdürmek olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." iddiasında bulundu.

Sybiha, savaşı durdurmak ve diplomasiye fırsat vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelmeye yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe günü Putin ile şahsen görüşmeyi bile önerdi ancak henüz bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

Sybiha, toplantıda Rusya'ya yaptırımları konuştuklarını kaydederek, "Putin, barış çabalarını reddetmenin ve savaşa devam etmenin sonuçlarını anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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