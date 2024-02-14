Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Karaman’da ihbar edilen hastaya giden ambulans, seyir halindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Karaman’da vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 70 AAT 922 plakalı Opel marka otomobil, vakaya giden S.B. idaresindeki 70 AG 203 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil sürücü O.K. ile yanında bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K, otomobildeki H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü O.K ve yanında bulunan H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Karaman Sağlık İl Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul da hastaneye gelerek yaralılar durumları hakkında bilgi aldı.

Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kaza ihbarına gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumuMeteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu

Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…

Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…

Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımıDikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!
Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!
Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!
Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor
Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor
Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı
Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı
Son Haberler
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi
Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Çok Okunanlar
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!
Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!
Sahte parfüm operasyonunda dünyaca ünlü sahte parfümler ele geçirildi!
Sahte parfüm operasyonunda dünyaca ünlü sahte parfümler ele geçirildi!
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"