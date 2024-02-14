Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…

13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında Erzincan’da büyük bir toprak kayması yaşandı. Yabancı bir şirketin yönettiği altın madeninde yaşanan heyelanda 9 işçiye ulaşılamıyor. Diğer yandan Fırat Nehri’yle ilgili açıklamada geldi.

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Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…

Dün öğle saatlerinde Erzincan’ın İliç ilçesinde heyelan geldi. Bölgedeki köyde büyük toprak kayması yaşandı. Madende çalışan işçilerin zor anlar yaşadığı anlar sonrasında göçük altında kalanlar oldu.

Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!

9 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Heyelanın yaşanmasıyla birlikte göçük altında kalanlar oldu. İlk haberlere göre 9 kişinin toprak altında kaldığı aktarıldı. Bölgede çalışma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olay “İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu” açıklamasını yaptı.

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BAKANLIKTAN FIRAT NEHRİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, heyelanın ardından açıklamada bulundu. Özellikle de bölgedeki Fırat Nehri’nin tehlikede olmasıyla ilgili şunlar söylendi;

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“Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.”

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