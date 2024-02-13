Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…

Elektrikli otomobil furyası, 2023 yılında adeta tavan yaptı. Tüketiciler, elektrikli araçlara yönelirken kafalarda sürekli soru işaretleri dolaştı. Türkiye’nin yerli otomobili Togg ise birçok teslimat yaptı. Ancak Togg’un batarya tedarikçisinden iyi haberler gelmiyor…

YAYINLAMA
Google News
Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…

Dış piyasalar uzmanı ve ekonomist Sadi Kaymaz ile Dolu Batarya Youtube kanalı, batarya tedarikçisi Faresisin son durumunu paylaştı. Konuya açıklık getiren Sadi Kaymaz, zararın nedenlerini ve boyutunu tek tek açıkladı.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, ilk tanıtıldığında batarya tedariği için Farasis ile anlaşmıştı. Anlaşma neticesinde, bataryalar sürekli Farasis’ten temin ediliyor.

Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!

FARASİS 2023 YILINDA ZARARINI ARTIRDI

Büyük Ar-Ge çalışması ile batarya tedarikçisi konumunda bulunan Farasis için işler pek istenildiği gibi gitmiyor. Her ne kadar üretim aşamasında iyi olsa da maliyetlerin artışı şirketi zarara sürüklüyor. Konuya ilişkin uzman isim Sadi Kaymaz şu paylaşımda bulundu;

ev-battery-cell-types.jpg

"TOGG’un batarya tedarikçisi Farasis’in 2023 zararı katlandı: Şirket 1.7 ila 2.1 milyar yuan tutarında bekliyor.(Kabaca 300 milyon dolara yakın.) 2021 ve 2022 yıllarında zarar tutarları 900 milyon yuanlerdeydi.

TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştıTUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı

Bu arada anlaşılacağı üzere yıllardır zarar ediyor, en az dört senedir. TOGG diye başlamışken, Farasis açıklamasına göre, 440 milyon yuanlik zarar Siro’dan kaynaklı. Yine şirket raporuna göre, Siro batarya paket fabrikasının kapasitesi 6 gwh. (Fabrikada hücre üretimi yok, yanlış anlaşılmasın. Hücreler paketleniyor.)"

farasis-energy-batteriezelle-battery-cell.png

NEDEN ZARAR EDİYOR?

“Gotion ve EVE gibi kar eden şirketler kapasitelerini hızla ve erkenden artırdı. Farasis genişlemekte geç kaldı. Öbür taraftan Farasis kesecik tipi üretiyor, bu işte en iyi. Fakat bu piller yerlerini, örneğin silindirik tiplere bırakıyor.

Belki en kritik faktör NCM oldu, kapasitesi hem rakiplerine göre altta kaldı hem de demirli pillere geçişte geç kaldı. Halbuki, Çin piyasasının üçte ikisi iki senedir LFP. Dolayısıyla Farasis için büyük dezavantaj oldu. Tabii kara geçemediği için yatırımlarda da zorlanıyor.

farasis.jpg

Kapasite artırımında geç kaldığı için zarar ederken, zarar ettiği için de sermaye yatırımlarında geç kalıyor. Bir de müşteri yelpaze sorunu var. Mercedes’le 2017 yılında anlaşmıştı. Grubun tedarikçileri arasında ama orda kalmak için fiyatlarından fedakarlık ettiği biliniyor.

hs2022-how-electric-vehicle-battery-technology-works-png.webp

TOGG’un Farasis tercihi de hücremi üreteceğim tercihi de NCM tercihi de doğru olmadı. En azından birim maliyetleri açısından. Daha iyi tedarikçilerle alternatifli biçimde sabit sermaye yatırımı yüküne girmeden anlaşılabilirdi.

Son not olsun. Hücre yatırımı hayata geçse dahi, 2030 yılından sonra 30 gwh kapasiteyle dış pazarlarda rekabetçi olması da mümkün değil. Karşısında 600/300 gwh kapasiteli en az 8 tane rakip olacak. Birim maliyetler için de aynı şeyi söyleyebilirim.”

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale doğru... Çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı İşte takımların eşleşmeleriZiraat Türkiye Kupası’nda finale doğru... Çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı İşte takımların eşleşmeleri

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı
TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı
Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!
Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!
Borsada işlem gören şirketten yerli otomobil açıklaması: Yerli ve milli ikinci Togg geliyor!
Borsada işlem gören şirketten yerli otomobil açıklaması: Yerli ve milli ikinci Togg geliyor!
SpaceX'ten son dakika açıklaması: Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! O tarihe kadar zorunlu olarak ISS'te kalacak
SpaceX'ten son dakika açıklaması: Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! O tarihe kadar zorunlu olarak ISS'te kalacak
Son Haberler
Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…
Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…
Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı
Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Uzman doktor söyledi: "Rastgele kullanmayın, öksürük şurubu yaramıyor"
Uzman doktor söyledi: "Rastgele kullanmayın, öksürük şurubu yaramıyor"
Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?
Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?
Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…
Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar? 13 Şubat 2024 Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar? 13 Şubat 2024 Salı güncel altın fiyatları
Emeklileri heyecanlandıran Bayram ikramiyesi rakamı! İşte masadaki dört formül
Emeklileri heyecanlandıran Bayram ikramiyesi rakamı! İşte masadaki dört formül
Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden İstanbul dahil 22 il için sarı turuncu kod uyarısı 13 Şubat 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden İstanbul dahil 22 il için sarı turuncu kod uyarısı 13 Şubat 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Konut kredisi ne zaman çıkıyor? 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?
Konut kredisi ne zaman çıkıyor? 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
Yorumlananlar
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?