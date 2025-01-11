Karabük’te hareketli dakikalar: Kar maskeli 3 kişi kuyumcuyu bastı!

Karabük’te yüzü kar maskeli 3 kişi kuyumcuya girerek 20 kilograma yakın altını alıp kayıplara karıştı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi.

Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların ‘kırmızı alarm’ tuşuna da basmalarını engelledi.

VİTRİNDEKİ ALTINLARI ÇANDAYA DOLDURDU

Soyguncular, vitrinde bulunan altınları çantaya doldurdu.

Çalışanlara ‘kasayı açın’ deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Soyguncuların altınları çaldığı ve ellerindeki silahı etrafa doğrultarak sokakta koştukları anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Polis, yaklaşık 20 kilogram altın çaldıkları değerlendirilen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentin giriş- çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz da soygunun olduğu ilçeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Soygunla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BİR MİKTAR ALTIN DOLU ÇANTA VE 2 SİLAH, KANYON BÖLGESİNDE BULUNDU

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, soyguncuların çaldığı içi bir miktar altın dolu çanta ve olayda kullanılan 2 silah, polis tarafından kanyon bölgesinde bulundu.

3 şüpheliyi yakalama çalışması sürerken, Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerinde gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavuz, soygun sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ellerinde 3 çanta olduğunu değerlendiriyoruz. Bu 3 silahın 2’si emniyet kuvvetlerimiz tarafından şu anda elde. Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yoları dahil ve ana yollarda kapama işlemini yaparak açıkçası alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyorlar. Bulunan coğrafya kanyon bölgesi, biraz mağaraların ve yeşil vadilerin suyun olduğu bir bölge. Orada özel harekatımız da gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu yapan şahısları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Ben tekrar çok geçmiş diyorum. Safranbolu halkımıza ve esnafımıza bu duyarlılıklarından dolayı sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum”

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