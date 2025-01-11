Sancaktepe'de sahipsiz köpek, ekmek almaya giden çocuğa saldırdı!

Sancaktepe'de sahipsiz köpek, ekmek almaya giden çocuğa saldırarak bacağından yaraladı.

Sancaktepe'de ekmek aldıktan sonra evine dönerken sokak ortasında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son kurban 14 yaşındaki Muhammet Çiçek oldu

Mevlana Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Muhammet Çiçek, ekmek almak için evinden çıktı. Sokaktaki üç sahipsiz köpek, bakkaldan dönen Çiçek'in peşine düştü.

Korkarak kaçmaya çalışan Çiçek, kendisini kovalayan köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Çiçek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Köpeklerin çocuğa saldırdığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Mahalleli tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, sahipsiz köpekler nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade ederek, köpeklerin toplatılmasını istedi.

Mahalle esnafından Nafi Çam, çocuğun köpeklerin elinden güçlükle kurtulduğunu dile getirerek, "Köpekler, bakkaldan ekmek alıp gelen çocuğu yolun ortasında ısırdı. Çocuk son nefesiyle içeriye zor kaçtı. Olay sonrası anne babası hastaneye götürerek iğne yaptırdı. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Köpekler tarafından ısırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olmasına rağmen korkularının sürdüğünü ifade eden Çam, "Kuduz mudur nedir bilmiyoruz. İnsan doğal olarak korkuyor. Tedavisi devam edecek mi, bu konuları merak ediyoruz. Biz bu köpekleri mahallemizde istemiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Esra Ateş de sahipsiz köpekler nedeniyle korku ve huzursuzluk içinde olduklarını belirterek, "Geçen gün bize de saldırmaya kalktılar. İlk önce çocukların üstüne geldiler, benim de önümü kestiler. Bizi de başka biri kurtardı. Hadi ben kendimden geçtim, iki çocuğum var. Buna bir çözüm bulunmasını, bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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