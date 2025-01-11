Altın yatırımcısını kazandırıyor: Gram altın yükselişte! İşte 11 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD verilerinin ardından hafta sonuna rekorla başladı. Peki gram altın, yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, uzun bir süredir düşüş eğilimindeydi fakat hafta sonuna sürpriz bir şekilde yükselişle başladı. Ons altın rekor kırarak haftayı 2 bin 694 dolar seviyesinde tamamladı.
Peki gram altın, çeyrek altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın alım - satım fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?Gram altın alış: 3.063,97
Gram altın satış: 3.064,70
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?Çeyrek altın alış: 4.986,00
Çeyrek altın satış: 5.045,00
YARIM ALTIN NE KADAR?Yarım altın alış: 9.971,00
Yarım altın satış: 10.089,00
TAM ALTIN NE KADAR?Tam altın alış: 19.881,00
Tam altın satış: 20.095,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?Cumhuriyet altını alış: 20.239,00
Cumhuriyet altını satış: 20.545,00
ATA ALTIN NE KADAR?Ata altın alış: 20.417,00
Ata altın satış: 20.619,00