Şam Valiliği'nden İmamoğlu'na randevu şoku: Öncelik Erdoğan'ın!

Şam Valiliği'nden İmamoğlu'na randevu şoku: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte gideceğini duyurduğu Şam ziyareti iptal edildi. İşte o, önemli detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte gideceğini duyurduğu Şam ziyareti iptal edildi. Şam Valiliği, söz konusu ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'deki yeni dönemde ülkenin inşası için aktif rol alacaklarını belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini söylemişti. İmamoğlu, Bakanlıklara bilgi verildikten sonra Şam Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtmişti.

Şam Valisi Mahir Mervan, söz konusu ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra yapılması gerektiğini belirterek başvuruyu reddetti.

İMAMOĞLU'NUN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İmamoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, ziyaret hazırlıklarına başladıklarını ancak ziyaretin iptal edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Ne yazık ki buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendiğini duyurarak randevuyu iptal etti." dedi.

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Kaynak: Haber7

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