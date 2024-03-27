Karabük Üniversitesi’nde HPV ve HIV iddialarının ardından harekete geçildi: Üniversite artık zorunlu kılıyor!

Karabük Üniversitesi, yabancı öğrenciler hakkında yeni bir karara imza attı. Şehirde iddia edilen HIV ve HPV vakaları yalanlanmıştı. Üniversite kaynaklarında artık sağlık raporu zorunluluğu getirilecek.

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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YENİ UYGULAMA

“Söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik.

Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık.”

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İDDİALAR ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YALANLANDI

“Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur.”

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